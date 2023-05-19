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على حساب باير ليفركوزن

روما يصعد إلى نهائي الدوري الأوروبي

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
روما يصعد إلى نهائي الدوري الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023، وذلك بعد التعادل مع باير ليفركوزن الألماني في إياب نصف النهائي بدون أهداف.

وكان لقاء الإياب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، علمًا بأن الجيالوروسي كان تأهل بعد فوزه في الذهاب بهدف دون رد في إيطاليا.

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وفي مباراة الذهاب، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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روما وباير ليفركوزن

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الإيطالي إدواردو بوفي في إحراز الهدف الوحيد للجيالوروسي في الدقيقة الـ64 من هجمة منظمة للفريق الإيطالي.

وينتظر الجيالوروسي المتأهل من مواجهة يوفنتوس الإيطالي وإشبيلية الإسباني لمواجهته في النهائي يوم 31 مايو الجاري.

روما ضد باير ليفركوزن - الدوري الأوروبي

نهائي الدوري الأوروبي 

ويُقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 31 مايو في ملعب “بوشكاش آرينا” في دولة المجر.

 

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