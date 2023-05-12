روما يهزم باير ليفركوزن بهدف دون رد

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي فوزًا ثمينًا على حساب فريق باير ليفركوزن الألماني بهدف دون رد، وذلك في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الإيطالي إدواردو بوفي في إحراز الهدف الوحيد للجيالوروسي في الدقيقة الـ64 من هجمة منظمة للفريق الإيطالي.
وفاز روما بهدف دون رد، قبل مباراة العودة التي تقام يوم الخميس المقبل في مدينة ليفركوزن الألمانية.
وكان الجيالوروسي خسر من فريق إنتر ميلان يوم السبت الماضي بهدفين دون رد في الدوري الإيطالي، وذلك قبل مواجهة فريق باير ليفركوزن.