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بعد خسارة الدوري وكأس السوبر

رونالدو بدون ألقاب في موسمه الأول مع النصر

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
رونالدو بدون ألقاب في موسمه الأول مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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خرج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدون التتويج بأي بطولة في موسمه الأول بقميص العالمي.

رونالدو مع النصر

وانضم رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، وكان شاهدًا على خسارة الفريق الأول لكرة القدم لثلاثة ألقاب محلية متاحة، حيث خرج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بعد الهزيمة أمام الاتحاد بنتيجة 3\1.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر spl

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة نجمه رونالدو، أمام الوحدة بهدف دون رد أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يفقد فرصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي بعد التعادل ضد الاتفاق.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو  – المصدر @AlNassrFC

وشارك رونالدو في 16 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 18 فرصة، وقام بـ349 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 80%، ولديه 21 مراوغة ناجحة.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

النصر يُلاقي الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

النصر
لاعبو النصر في دوري روشن – المصدر @AlNassrFC

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