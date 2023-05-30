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خلال فترة الانتقالات الصيفية

رونالدو يتوسط لإحضار نجم يوفنتوس إلى النصر

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
رونالدو يتوسط لإحضار نجم يوفنتوس إلى النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر سيتوسط لإحضار أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف العالمي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة EL Futbolero المكسيكية إن رونالدو يعمل حاليًا على إقناع اللاعب الإكوادوري خوان كوادرادو للانضمام إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية.

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كوادرادو الصفقة المقبلة

ولعب النجم البرتغالي مع كوادرادو في صفوف يوفنتوس خلال الفترة من 2018 إلى 2021، ثم انتقل لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم رحل عنه بعد فسخ العقد منضمًّا لنادي النصر في يناير 2023.

وفي سياق آخر، أصبح النجم البرتغالي بلا أي ألقاب لمدة 738 يومًا، وذلك بعد أن عجز عن التتويج بأي لقب في موسمه الأول مع أصفر الرياض.

وخسر رونالدو 3 ألقاب مع النصر في الموسم الحالي 2022/ 2023 وهم كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن.

خوان كوادرادو ورونالدو
كوادرادو والنجم البرتغالي

738 يومًا بدون ألقاب

وبسبب هذا الأمر فإن كريستيانو أكمل 738 يومًا أي أكثر من عامين بدون نيل أي ألقاب وهو أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ أحد أبرز أساطير كرة القدم.

وكانت آخر بطولة تُوج بها النجم البرتغالي كانت في مايو من عام 2021، حينما فاز مع يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا.

وشارك رونالدو في 16 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 18 فرصة، وقام بـ349 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 80%، ولديه 21 مراوغة ناجحة.

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