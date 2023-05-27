رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع ضد الاتفاق

استقر المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش على تشكيل فريقه النصر لمواجهة الاتفاق اليوم، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الاتفاق ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد النصر، مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

رونالدو يقود التشكيل

وسيجري دينكو تغيرين على التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التي فاز بها أمام الشباب، حيث سيدفع بالثنائي عبدالمجيد الصليهم وعبدالإله العمري بدلًا من المصاب علي الحسن والموقوف ألفارو جونزاليس.

وسيدفع دينكو بالقوة الضاربة بقيادة كريستيانو رونالدو منذ البداية، حيث يطمح في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر الاتحاد وخطف صدارة دوري روشن السعودي.

ويتوقع أن يبدأ النصر مباراة الاتفاق اليوم، بالتشكيل التالي؛ أوجستين روسي، غيسلان كونان، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، لويس جوستافو، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.