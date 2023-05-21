رونالدينيو: برشلونة على الطريق الصحيح

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وجه أسطورة نادي برشلونة، البرازيلي رونالدينيو رسالة إلى المدير الفني للفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، والمشجعين بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني.
ونشر رونالدينيو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالات جمهور البارشا بلقب الدوري الإسباني الممتاز، مبديًا سعادته باستعادة الفريق الأول لكرة القدم للألقاب مجددًا.
وعلق رونالدينيو على الصور قائلًا: “يعيش برشلونة!.. مبروك للجميع في النادي على هذه اللحظة الجميلة، نحن على الطريق الصحيح!.. تهانينا لتشافي على أول لقب من ألقاب عديدة قادمة!.. يحيا البارشا”.
وسبق أن مثل النجم البرازيلي رنالدينيو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الفترة من عام 2003 وحتى 2008، وحصد معهم العديد من البطولات، وهي؛ الدوري الإسباني الممتاز مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة.
ونجح الفريق الكتالوني في استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم قبل نهاية الموسم رسميًا، حيث ينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه فريق ريال مدريد.
وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع تشافي في الدوري الإسباني الممتاز، حيث نجح في تحقيق الفوز 27 مرة، وتعادل 4 مرات وخسر مثلهم، وتمكن من تسجيل 65 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 15 مرة فقط، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا.