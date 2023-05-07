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في نصف نهائي دوري الأبطال

روني: مانشستر سيتي سيسحق الريال

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
روني: مانشستر سيتي سيسحق الريال
المواطن - فريق التحرير

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رشح أسطورة مانشستر يونايتد، الإنجليزي واين روني، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لتجاوز عقبة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

تعليق واين روني

وكتب واين روني، في عموده في صحيفة “التايمز” البريطانية: “مانشستر سيتي لن يهزم ريال مدريد فحسب، بل سيسحقه، قد أكون مخطئًا”.

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وأضاف: “لا يوجد فريق أفضل من فريق كارلو أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا، لكنني أعتقد أن مانشستر سيتي جيد جدًا، وفي مستوى آخر”.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

وتابع روني: “لا يمكن أبدًا استبعاد فريق لديه تاريخ مثل ريال مدريد، لكنني لن أراهن عليهم، أعتقد أن هذا هو عام السيتي، وسيقهر فيه غوارديولا دوري أبطال أوروبا.. الكرة التي لعبها في الشهور الماضية تؤكد ما أقوله”.

وواصل روني: “السيتي أصبح أفضل من الفريق الذي قضى عليه ريال مدريد، الدفاع أقوى والفريق أكثر صبرًا، والتغيير الأكبر هو هالاند.. ما حدث في الموسم الماضي لم يكن ليحدث في وجود هالاند”.

مانشستر سيتي وريال مدريد
جانب من مباراة سابقة

الريال في مواجهة مانشستر سيتي

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

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