رون ديسانتيس يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية بدعم إيلون ماسك

يدشن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في عام 2024، غدًا الأربعاء، بدعم من مالك تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

دعم ماسك لـ ديسانتيس

وقال المتحدث باسم فريق ديسانتيس لشبكة CNN، إن ماسك وديسانتيس سيلتقيان غدًا عبر فيديو كونفرنس من خلال تويتر، غدًا الأربعاء، في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي الأمريكي، وسيدير اللقاء ديفيد ساكس، رجل الأعمال والمقرب من ماسك والداعم الكبير لديسانتيس.

وسيمثل الحدث الإعلان بشكل رسمي عن دعم قطب التكنولوجيا الملياردير وأحد النجوم الصاعدة في الحزب الجمهوري، لديسانتيس، وكان ماسك من المعجبين بديسانتيس سياسيًا، حيث قال ماسك إنه سيدعم حاكم فلوريدا إذا ترشح للرئاسة.

الحملة الرسمية لـ DeSantis

وسيتزامن الإعلان الرسمي عن الحملة الرئاسية مع تراجع حجم التبرعات من المتبرعين الذين تعهدوا بدعم DeSantis في ميامي.

وأجرى فريق DeSantis محادثات مع Musk خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال مصدر مطلع، إن ماسك لا يعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترامب يمكنه استعادة مكانه بالبيت الأبيض مرة أخرى.

منافس قوي لترامب

وفي سياق متصل، كشف تقرير أمريكي، أن أكثر من 100 مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شكلوا تحالفاً لدعم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ليكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

ويُنظر إلى ديسانتيس، على أنه المنافس الأكبر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي، حيث يتطلع إلى نيل ثقة الحزب الجمهوري، ثم خوض الانتخابات الرئاسية وهزيمة الرئيس الحالي جو بايدن الذي أعلن خوضه للانتخابات الرئاسية لدورة ثانية.

موقف ترامب

وقالت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية نقلاً عن مصادر لم تسمّها إن تحالفاً أطلق على نفسه اسم “تحالف الثماني سنوات”، يضم أكثر من 100 مسؤول سابق في إدارة ترامب، أعلن دعمه لديسانتيس في السباق الرئاسي.

وأشارت إلى أن الدافع الأساسي لهذا التحالف هو الترويج لمرشح يعتقدون أنه سيكون منافساً قابلاً للاستمرار لفترتين رئاسيتين، وهو ما يرونه في ديسانتيس، كما أنهم يريدون منع الرئيس السابق دونالد ترامب من أن يصبح رئيساً ضعيفاً بسبب حالة الاستقطاب الذي أحدثته شخصيته على السياسة الأمريكية.