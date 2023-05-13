رياح نشطة على الرايس وينبع حتى مساء الغد

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح نشطة على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٨ صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء الغد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية منها.