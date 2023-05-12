رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

الحناكية والمهد

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات خيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .

أمطار على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الريث ، والحرث ، والدائر بني مالك ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب، والعيدابي.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.