رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.

مواعيد الحالة

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

أمطار وبرد

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق وهي مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة.

ونبه المركز من تأثير الحالة الجوية في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وسيول وتساقط للبرد.

وتشمل الحالة الممطرة في منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وسيول، تساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.