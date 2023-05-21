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رياض محرز يتألق في البريميرليج هذا الموسم

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
رياض محرز يتألق في البريميرليج هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم الجزائري رياض محرز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تألق رياض محرز

وشارك رياض محرز في 27 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم 10 تمريرات حاسمة، وقام بـ41 تسديدة بينهم 14 على المرمى.

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رياض محرز
محرز – المصدر @oltsport_

وصنع رياض محرز 46 فرصة، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 87%، ولعب 24 عرضية ناجحة بنسبة 28%، وبلغت مراوغاته الناجحة 49%، ونسبة ربح الالتحام 51%، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور” التي منحته تقييم 7.25 درجات.

وجاء تألق رياض محرز في البريميرليج، استمرارًا لمستواه المميز في دوري أبطال أوروبا، حيث شارك في 9 مباريات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين، وحصل على ركلة جزاء، ليساهم في تأهل مانشستر سيتي للنهائي.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

فوز مانشستر سيتي باللقب

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا بالأمس، بعد خسارة منافسه الوحيد آرسنال ضد نوتنجهام فورست بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من البريميرليج.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال عند 81 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له 3 مباريات، ومنها مواجهة اليوم ضد تشيلسي، فيما تتبقى مباراة واحدة للجانرز.

Man city
تتويج السيتي باللقب – المصدر @ManCity

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