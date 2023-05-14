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بعد تألقه خلال مواجهة إيفرتون

رياض محرز يحقق رقمًا مميزًا في البريميرليج

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
رياض محرز يحقق رقمًا مميزًا في البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم الجزائري رياض محرز، بشكل لافت خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد إيفرتون اليوم، ليُحقق رقمًا فريدًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تألق رياض محرز

وشارك رياض محرز بشكل أساسي في مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي اليوم، ونجح في صناعة الهدف الأول الذي سجله النجم الألماني إلكاي جوندوجان عند الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول.

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ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محرز نجح في صناعة أهداف خلال 4 مباريات متتالية ضمن منافسات البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه.

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رياض محرز
رياض محرز – المصدر @Cityarabia

فوز مانشستر سيتي

ولعب إيفرتون ضد مانشستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق السيتيزنز للفوز بثلاثة أهداف دون رد، سجلها إيرلينج هالاند، وثنائية للألماني جوندوجان.

جوندوجان
جوندوجان – المصدر @ManCity

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رصيده إلى 85 نقطة، معززًا تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 32 نقطة، ليتواجد في المركز الـ17.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقدم بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه برايتون بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ36، على ملعب الإمارات.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

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