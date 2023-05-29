Icon

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
للانضمام إلى صفوفه بالموسم الجديد

رياض محرز يعرض خدماته على الأهلي!

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
رياض محرز يعرض خدماته على الأهلي!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المعلق الرياضي مشاري القرني، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز عرض خدماته على الأهلي.

رياض محرز يعرض نفسه

وتحدث المعلق الرياضي، قائلًا: “على ما سمعت.. رياض محرز عرض نفسه على النادي الأهلي، لأنه يرى أن الدوري السعودي يضم العديد من النجوم العالميين، بجانب أنه فرصة للحصول على أموال”.

قد يهمّك أيضاً
تأخر إعلان التقويم الدراسي يربك الخطط ويفتح تكهنات العودة لفصلين

تأخر إعلان التقويم الدراسي يربك الخطط ويفتح تكهنات العودة لفصلين

طلبة الرياض يودعون ريانة والقرني بالسلام الوطني

طلبة الرياض يودعون ريانة والقرني بالسلام الوطني

رياض محرز
محرز – المصدر @oltsport_

وأشار مشاري القرني، في مقطع فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه يرى أن صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي صعبة للغاية، نظرًا لصغر سنه، بجانب تألقه مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وعلى الرغم من ذلك، أكد المعلق الرياضي في ختام تصريحاته على احتمالية انتقال محرز إلى الدوري السعودي، بسبب المال، بالإضافة إلى قوة المسابقة حاليًا، والتي تُعد واحدة من أفضل الدوريات بالعالم.

رياض محرز
محرز – المصدر @Cityarabia

ويُقدم رياض محرز مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب مساهمته في تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

رياض محرز
محرز – المصدر @ManCity

الأهلي يتأهل لدوري روشن

على الجانب الآخر، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة