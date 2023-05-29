رياض محرز يعرض خدماته على الأهلي!

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أكد المعلق الرياضي مشاري القرني، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز عرض خدماته على الأهلي.
وتحدث المعلق الرياضي، قائلًا: “على ما سمعت.. رياض محرز عرض نفسه على النادي الأهلي، لأنه يرى أن الدوري السعودي يضم العديد من النجوم العالميين، بجانب أنه فرصة للحصول على أموال”.
وأشار مشاري القرني، في مقطع فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه يرى أن صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي صعبة للغاية، نظرًا لصغر سنه، بجانب تألقه مع مانشستر سيتي هذا الموسم.
وعلى الرغم من ذلك، أكد المعلق الرياضي في ختام تصريحاته على احتمالية انتقال محرز إلى الدوري السعودي، بسبب المال، بالإضافة إلى قوة المسابقة حاليًا، والتي تُعد واحدة من أفضل الدوريات بالعالم.
ويُقدم رياض محرز مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب مساهمته في تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
على الجانب الآخر، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.