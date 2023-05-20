ريال مدريد بصفوف مكتملة ضد فالنسيا

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت، استعداداته لمباراته المقبلة ضد فالنسيا.
وخاض الريال مرانه الأخير اليوم، بمشاركة جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ومنهم؛ الفرنسي كريم بنزيما، النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي رودريجو، الذين أنهوا إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهم يعانون من آلام.
وتدرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصورة طبيعية مع المجموعة، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة أمام فالنسيا، حيث انطلقت الحصة التدريبية بالإحماء وتدوير الكرة بين مجموعتين، قبل أن يؤدي اللاعبون مراناً مغلقاً.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى إنهاء الدوري الإسباني الممتاز بأفضل شكل ممكن، واحتلال المركز الثاني بعد تتويج برشلونة باللقب رسميًا، وذلك بعد توديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.
ومن المقرر أن يلعب فالنسيا ضد ريال مدريد، عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد الأحد، على ملعب “ميستايا”، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد المرينغي في المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن برشلونة.