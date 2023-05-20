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ضمن منافسات الدوري الإسباني

ريال مدريد بصفوف مكتملة ضد فالنسيا

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
ريال مدريد بصفوف مكتملة ضد فالنسيا
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت، استعداداته لمباراته المقبلة ضد فالنسيا.

ريال مدريد جاهز

وخاض الريال مرانه الأخير اليوم، بمشاركة جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ومنهم؛ الفرنسي كريم بنزيما، النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي رودريجو، الذين أنهوا إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهم يعانون من آلام.

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ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

وتدرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصورة طبيعية مع المجموعة، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة أمام فالنسيا، حيث انطلقت الحصة التدريبية بالإحماء وتدوير الكرة بين مجموعتين، قبل أن يؤدي اللاعبون مراناً مغلقاً.

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ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى إنهاء الدوري الإسباني الممتاز بأفضل شكل ممكن، واحتلال المركز الثاني بعد تتويج برشلونة باللقب رسميًا، وذلك بعد توديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

مواجهة قوية ضد فالنسيا

ومن المقرر أن يلعب فالنسيا ضد ريال مدريد، عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد الأحد، على ملعب “ميستايا”، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد المرينغي في المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن برشلونة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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