ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي

أعلن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في مباراته المقبلة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

قائمة ريال مدريد

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مباراة مانشستر سيتي بقائمة كاملة العدد، حيث شهدت تواجد جميع اللاعبين، بانضمام الفرنسي كريم بنزيما، رودريجو جويس وإدواردو كامافينجا.

وجاءت قائمة المرينغي، كالتالي؛ تيبو كورتوا، لونين، لويس لوبيز، داني كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز، روديجر، ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس.

ويقود هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي كل من؛ إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو وماريانو.

إياب نهائي دوري الأبطال

ولعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

ومن المقرر أن يحل المرينغي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مساء يوم الأربعاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي، على ملعب الاتحاد.

وسيواجه المتأهل مواجهة المرينغي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع الفائز من ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 المقرر إقامته الشهر المقبل في إسطنبول.