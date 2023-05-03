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في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني

ريال مدريد يتعثر أمام ريال سوسيداد بثنائية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
ريال مدريد يتعثر أمام ريال سوسيداد بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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تعثر الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، بالخسارة أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

 

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وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ريال مدريد يخسر من جديد

وفي بداية الشوط الثاني، سجل الياباني تاكيفوسا كوبو هدف التقدم لـ ريال سوسيداد في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني بعد خطأ قاتل من اللاعب البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع الريال.

ريال مدريد وريال سوسيداد - رودريجو - 1

وواصل ريال سوسيداد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الإسباني أندير بارينتشيا في الدقيقة الـ85.

وبعد الفوز أصبح رصيد ريال سوسيداد 61 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الريال عند 68 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 14 نقطة عن نادي برشلونة المتصدر.

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