ريال مدريد يتعثر أمام ريال سوسيداد بثنائية

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تعثر الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، بالخسارة أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
ريال سوسيداد يسجل الهدف الأول في شباك #ريال_مدريد بعد خطأ دفاعي من ميليتاو #المواطن_الرياضي #ريال_مدريد pic.twitter.com/iGM5t30mh3
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) May 2, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي بداية الشوط الثاني، سجل الياباني تاكيفوسا كوبو هدف التقدم لـ ريال سوسيداد في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني بعد خطأ قاتل من اللاعب البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع الريال.
وواصل ريال سوسيداد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الإسباني أندير بارينتشيا في الدقيقة الـ85.
وبعد الفوز أصبح رصيد ريال سوسيداد 61 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الريال عند 68 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 14 نقطة عن نادي برشلونة المتصدر.
بارينتشيا يضيف الهدف الثاني لـ #ريال_سوسيداد #المواطن_الرياضي #ريال_مدريد_ريال_سوسيداد pic.twitter.com/ztEGJfs9y2
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) May 2, 2023