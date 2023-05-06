ريال مدريد يتفوق على أوساسونا بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، الشوط الأول من مباراة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا متفوقًا بهدف دون رد.
ريال مدريد يشعل النهائي مبكرًا ويسجل الهدف الأول ⚽️🔥قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد 1 × 0 أوساسونا#كأس_ملك_اسبانيا#ريال_مدريد_أوساسونا | #SSC pic.twitter.com/5tptDFwKWB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023
ونجح البرازيلي رودريجو في إحراز الهدف الأول للريال في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي أوساسونا.
وقبل انطلاق المباراة، جاء تشكيل الريال مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، كروس، بنزيما، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، رودريجو”.
أما تشكيل نادي أوساسونا فجاء مكونًا من: “هيريرا، خوان كروز، دافيد جارسيا، تورو، مونكالويا، أبدي، بينا، موي جوميز، بودمير، آيمار، أردين”.
وتُقام المباراة على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية، كما تُنقل كذلك عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP, TVE LA 1 HD, MATCH FOOTBALL3, SHAHID VIP.
وكان ريال مدريد صعد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي، بينما صعد فريق أوساسونا على حساب فريق أتلتيك بيلباو بعد الفوز بنتيجة 2/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي.
وبعد المباراة، يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل ريال مدريد، ثم يلعب الريال ضد مانشستر سيتي في الإياب في إنجلترا يوم 17 مايو الجاري.