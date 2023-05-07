ريال مدريد يحسم نهائي كأس الملك على حساب أوساسونا

حسم فريق ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا مساء أمس السبت، وذلك بعد الفوز على فريق أوساسونا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الملك، نجح البرازيلي رودريجو في إحراز الهدف الأول للريال في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي أوساسونا.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس تورو هدف التعادل لنادي أوساسونا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ59.

ثم نجح اللاعب رودريجو في إضافة الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ70 من تصويبة خدعت حارس مرمى أوساسونا، ليفوز الريال بلقب كأس الملك لموسم 2022/2023.

تسديدة لوكاس تورو تمنح هدف التعادل لـ أوساسونا 🚀🔥 ريال مدريد 1 × 1 أوساسونا ⁧#كأس_ملك_اسبانيا⁩

⁧#ريال_مدريد_أوساسونا⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/quX3XIpO5Q — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023

كأس الملك رقم 20

وحقق الريال لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، حيث كان آخر لقب حققه في موسم 2013/2014 تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو آنذاك.

وقبل انطلاق المباراة، جاء تشكيل الريال مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، كروس، بنزيما، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

أما تشكيل نادي أوساسونا فجاء مكونًا من: “هيريرا، خوان كروز، دافيد جارسيا، تورو، مونكالويا، أبدي، بينا، موي جوميز، بودمير، آيمار، أردين”.

وكان ريال مدريد صعد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي، بينما صعد فريق أوساسونا على حساب فريق أتلتيك بيلباو بعد الفوز بنتيجة 2/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي.

وبعد المباراة، يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء بعد غد الثلاثاء، حيث تُقام المباراة على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل ريال مدريد، ثم يلعب الريال ضد مانشستر سيتي في الإياب في إنجلترا يوم 17 مايو الجاري.