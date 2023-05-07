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بعد غد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

ريال مدريد يستعيد لوكا مودريتش قبل مواجهة مانشستر سيتي

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
ريال مدريد يستعيد لوكا مودريتش قبل مواجهة مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني سيكون جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بعد غد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاهزية مودريتش

وكان النجم الكرواتي تعرض للإصابة في الأسبوع الماضي خلال التدريبات، ويخطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للدفع به في مباراة مان سيتي بعد غد.

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ومن المتوقع غياب اللاعب الإسباني داني سيبايوس عن مواجهة مانشستر سيتي بسبب الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر خلال الساعات الماضية.

منتخب كرواتيا - الميدالية البرونزية - كأس العالم - لوكا مودريتش

الريال ضد أوساسونا

وقبل مواجهة مان سيتي، كان الريال نجح في الفوز أمس بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي أوساسونا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وفي الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الملك، نجح البرازيلي رودريجو في إحراز الهدف الأول للريال في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي أوساسونا.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس تورو هدف التعادل لنادي أوساسونا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ59.

ثم نجح اللاعب رودريجو في إضافة الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ70 من تصويبة خدعت حارس مرمى أوساسونا، ليفوز الريال بلقب كأس الملك لموسم 2022/2023.

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