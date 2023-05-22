ريانة برناوي أول رائدة فضاء عربية مسلمة تصل المحطة الدولية

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في إنجاز تاريخي للمرأة العربية عامة والسعودية خاصة، وصلت اليوم الاثنين، رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية، مع زميلها علي القرني.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، ريانة برناوي وهي تخرج من المركبة “دراجون” إلى محطة الفضاء الدولية، لتكون بذلك أول امرأة عربية ومسلمة تطير للفضاء.
فيديو | مشاهد لأول رائدة فضاء عربية "ريانة برناوي" على متن محطة الفضاء الدولية #الإخبارية#نحو_الفضاء pic.twitter.com/wsCekhxFJ9قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023
وتعد ريانة برناوي إحدى رواد الفضاء السعوديين التي قادها شغفها واجتهادها للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وتبلغ من العمر 33 عامًا وتعمل أخصائية أبحاث ومختبرات.
الحمدلله على سلامتكم يا أبطال 🇸🇦@Astro_Rayyanah @AstroAli11
السعودية #نحو_الفضاء pic.twitter.com/4Mqedx5wMP
— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023
وحصلت برناوي على البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، كما حصلت على ماجيستير علوم طبية حيوية من جامعة الملك فيصل، ولديها خبرة لمدة 9 سنوات في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.
وبرناوي واحدة من الشابات والنساء اللاتي قُمن بالتعليم في مجال الفضاء والتكنولوجيا ليتم تعيينها رائدة فضاء ويعلن عن مشاركتها في طاقم مهمة ( AX-2 ) الفضائية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات.