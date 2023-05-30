ريانة برناوي تبكي خلال وداعها طاقم محطة الفضاء الدولية

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في وداع مؤثر، انهمرت دموع رائدة الفضاء ريانة برناوي، مع اختتام مهمتها مع زميلها علي القرني على متن محطة الفضاء الدولية.
وأظهر مقطع فيديو ريانة وهي لم تتمالك نفسها خلال توديع طاقم المحطة الدولية، إذ بكت خلال توجيهها الشكر لرواد الفضاء المتواجدين على متن المحطة.
وقالت برناوي: “كان الطاقم جميلًا ومتعاونًا جدًا، لقد سعدت جدًا بالعمل مع القسم الروسي ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وجروب أكسيوم”.
وكانت ريانة برناوي، اختتمت في وقت سابق تنفيذ تجارب علوم الخلية التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، بمحطة الفضاء الدولية (ISS).
وتهدف التجارب إلى دراسة استجابة الخلايا المناعية، وتأثير بعض العلاجات على الحالات الالتهابية، لزيادة المعرفة بالتغيرات البيولوجية التي تحدث في بيئة الفضاء، ورصد لنشاط آلاف الجينات في الخلايا المناعية المتعرضة للالتهاب مع مرور الوقت، بالإضافة إلى سير العمليات المرضية؛ لأغراض الوقاية والعلاج المبكر.
واستمرت التجارب العلمية أربعة أيام، بإشراف ومتابعة فريق البحث برئاسة رئيس قسم الجزيئات وعالم الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور خالد سعد أبو خبر، والدكتورة وجدان بنت عبد الرحيم الأحمدي، وذلك عبر بثٍّ مباشر من المحطة الدولية للفضاء إلى مركز بايوسير للتقنية الفضائية المتعاون مع وكالة ناسا، ومن الرياض الدكتور إدوارد حتي.