ريانة برناوي تكشف كيفية ممارسة الرياضة في الفضاء

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كشفت رائدة الفضاء ريانة برناوي، كيفية ممارسة الرياضة في الفضاء، وذلك خلال ردها على سؤال أحد طلاب المدارس بالسعودية.
وقالت ريانة في مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، إن هناك 3 أجهزة رياضية يتم استخدامها من قبل الرواد في الفضاء وهي الدراجة، السير، وجهاز المقاومة، بالإضافة إلى بعض الأشياء التي تستخدم لتمارين المقاومة، وذلك من أجل الحفاظ على عضلاتهم وقت عملهم لفترات طويلة بالمحطة الدولية.
وفي وقت سابق، بدأ رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، اليوم الاثنين، تجربة تفاعلية مشتركة مع طلاب المدارس، والتي تناولت هذه المرة تجربة أنماط انتقال الحرارة في الأرض مقارنة بالفضاء في ثالث البرامج التعليمية من الفضاء.
وخلال فيديو وثقته “قناة الإخبارية” أوضح القرني أن التجربة بدأت بالتسخين من درجة 28.1 مئوية ووصلت لأعلى درجة وهي 45.2 مئوية مستغرقة نحو 2.40 ثانية بالضبط، استخدم فيها مجسمًا يحيط به من قطب مفرغ يحاكي محطة الفضاء الدولية في الخارج.
فيما أشارت ريانة إلى أن هناك أكثر من طريقة لانتقال الحرارة، لافتة إلى أن الطريقة الوحيدة المتوفرة عن طريق انتقال الإشعاع، لذا قاموا بإحضار بيئة مشابهة للفضاء داخل هذا المجسم.
رائدا الفضاء السعوديان #ريانه_برناوي و #علي_القرني يجيبان على سؤال طالب عن كيفية ممارسة الرياضة في #الفضاء #نحو_الفضاء #السعودية pic.twitter.com/irbY5TuItX
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 29, 2023