ريانة برناوي تلتقي أسرتها بالدموع والأحضان

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” اليوم الأربعاء، لحظة اللقاء الأول لرائدة الفضاء ريانة برناوي بأسرتها بعد وصولها إلى الأرض وسط دموع فرح من الجميع.
وأظهر الفيديو احتضان ريانة لأسرتها بعد عودتها إلى الأرض عقب رحلة إلى الفضاء، حيث انهمرت الدموع من أعينهم فرحًا برجوعها سالمة.
ووصل رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي، صباح اليوم الأربعاء، إلى هيوستن بعد انتهاء مهمتهما العلمية في محطة الفضاء الدولية.
وبحسب ما ذكرته “الإخبارية” فإن الحالة الصحية لـ علي القرني وريانة برناوي ممتازة وفقًا للتقييم الطبي، ومن المقرر أن يخضع رائدا الفضاء السعوديان للملاحظة الطبية لعدة أيام.
واختتم ريانة والقرني مهمتهما في محطة الفضاء الدولية أمس الخميس، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض، وذلك بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.
فيديو | دموع فرح..
شاهد لحظة اللقاء الأول لرائدة الفضاء ريانة برناوي بأسرتها بعد وصولها إلى الأرض #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/YWhOOwH6N6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2023