ريانة برناوي: فخورة بإرسالي للفضاء لتحقيق أحلام السعوديات

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تحدثت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، عن إنجازات النساء في الفضاء مبدية سعادتها وفخرها بالفرصة التي حصلت عليها لتحقيق طموحات الكثير من النساء السعوديات.
وأشارت ريانة إلى أول رائدة فضاء في العالم وهي فالنتينا تريشكوفا من الجنسية الروسية، فقد كانت أول من شاركت في مهمة للفضاء، يليها أول قائدة “كوماندور” بيجي ويتسون والتي حققت رقمين قياسيين لكونها أول قائدة لمحطة الفضاء الدولية ولجلوسها أطول مدة في الفضاء، لافتة إلى احتفال ويتسون مؤخرًا بمرور 15 عامًا على إنجازها في هذا المجال.
وأوضحت ريانة أن مشاركتها لهذه المعلومات الهدف منه تحميس الجميع للمشاركة في هذا الإنجاز، واستكشاف العديد من المعلومات عن الفضاء.
وكان رائدا الفضاء السعوديان على القرني وريانة برناوي؛ قد انطلقا في مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية؛ حيث انطلق صاروخ “فالكون 9” ليقلهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيغي ويتسن؛ ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.
#ريانة_برناوي: تأكدوا أن ذهاب رائدة فضاء سعودية واحدة لمحطة الفضاء الدولية هو ذهابنا جميعًا كنساء سعوديات#نحو_الفضاء pic.twitter.com/yWstkMfpe1
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 29, 2023