ريانة بروناي وعلي القرني من المحطة الفضائية : بدعم قيادتنا نعيش هذا الحلم

وجه رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، كلمة عقب وصولهما بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية في إنجاز للسعودية.

تجربة تاريخية

وقال رائد الفضاء علي القرني “الحمد لله بتيسيره وفضله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية، شكرًا لحكامنا وقيادتهم وحكمتهم ونظرتهم في المستقبل وتطور البشرية”.

وأضاف “شكرًا لاهتمامهم بتجربة الفضاء وشكرًا لأسرتي على الدعم اللامحدود.. تجربة الإقلاع هذه تجربة تاريخية نعيشها وستخلد في ذاكرتي إلى الأبد”، مشيدًا بطاقم الرحلة وكل ما حظي به من دعم وتمكين، وذلك من أجل إجراء تجارب علمية.

فيديو | من داخل محطة الفضاء.. رائد الفضاء "علي القرني": الحمد لله على هذه التجربة التاريخية التي نعيشها وكل عبارات الشكر لقيادة المملكة على الدعم والتمكين #نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/9PhwDr1amk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

فيما قالت ريانة برناوي: “الحمد لله وبفضل الله وصلنا لهذه المرحلة.. نحن الآن نعيش حلم لم نكن نتخيل أنه يكون حقيقة بدعم من الحكومة والقيادة والأسر والجميع”.

رحلة للعرب

وأكدت أن هذه الرحلة تمثل جميع العرب والسعوديين، مشيرة إلى أنها بعد هذه الرحلة سيكون لها طموحات أكثر باكتشاف أكبر للفضاء.

ولفتت إلى أنها أذرفت الدموع مع انطلاق الصاروخ للمحطة الدولية، موجهة الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قائلة “الحمد لله على نعمة قائدنا صاحب الرؤية الطموحة الأمير محمد بن سلمان”.

فيديو | من داخل محطة الفضاء.. رائدة الفضاء "ريانة برناوي": بدعم قيادتنا نعيش هذا الحلم.. ورحلتنا تمثل جميع العرب #نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/LNbdGN7uuO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

نجاح الوصول

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني وصلا منذ قليل إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا، عقب التحامها بالمحطة بنجاح.

ورحب أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية برائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” لحظة دخولهما المحطة.

يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، مساء أمس الأحد على متن الصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس”، في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس”، نحو محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.