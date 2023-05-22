Icon

سجل سلبي لـ الوحدة ضد الخليج Icon تأثر ريانة برناوي وعلي القرني خلال تتويجهما بشعار رائد الفضاء Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon وظائف شاغرة بفروع مراكز ديافيرم Icon مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بجدة وعسير Icon وظائف شاغرة في شركة ياسرف Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون Icon ريانة بروناي وعلي القرني من المحطة الفضائية : بدعم قيادتنا نعيش هذا الحلم Icon رئيس الريال يدعم فينيسيوس جونيور Icon ريانة والقرني يتناولان الطعام لأول مرة بالفضاء ولقطة تذكارية جماعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
معبرَين عن فرحتهما الغامرة بهذا الإنجاز

ريانة بروناي وعلي القرني من المحطة الفضائية : بدعم قيادتنا نعيش هذا الحلم

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
ريانة بروناي وعلي القرني من المحطة الفضائية : بدعم قيادتنا نعيش هذا الحلم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، كلمة عقب وصولهما بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية في إنجاز للسعودية.

تجربة تاريخية

وقال رائد الفضاء علي القرني “الحمد لله بتيسيره وفضله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية، شكرًا لحكامنا وقيادتهم وحكمتهم ونظرتهم في المستقبل وتطور البشرية”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة ياسرف

وظائف شاغرة في شركة ياسرف

حالة ركود يشهدها الاقتصاد الأمريكي بالنصف الثاني من 2023

حالة ركود يشهدها الاقتصاد الأمريكي بالنصف الثاني من 2023

وأضاف “شكرًا لاهتمامهم بتجربة الفضاء وشكرًا لأسرتي على الدعم اللامحدود.. تجربة الإقلاع هذه تجربة تاريخية نعيشها وستخلد في ذاكرتي إلى الأبد”، مشيدًا بطاقم الرحلة وكل ما حظي به من دعم وتمكين، وذلك من أجل إجراء تجارب علمية.

قد يهمّك أيضاً
3 أرقام تاريخية لـ الوحدة بعد تجاوز الشباب

3 أرقام تاريخية لـ الوحدة بعد تجاوز الشباب

مواطن ومقيم بقبضة الأمن لترويجهما الإمفيتامين والحشيش

مواطن ومقيم بقبضة الأمن لترويجهما الإمفيتامين والحشيش

فيما قالت ريانة برناوي: “الحمد لله وبفضل الله وصلنا لهذه المرحلة.. نحن الآن نعيش حلم لم نكن نتخيل أنه يكون حقيقة بدعم من الحكومة والقيادة والأسر والجميع”.

رحلة للعرب

وأكدت أن هذه الرحلة تمثل جميع العرب والسعوديين، مشيرة إلى أنها بعد هذه الرحلة سيكون لها طموحات أكثر باكتشاف أكبر للفضاء.

ولفتت إلى أنها أذرفت الدموع مع انطلاق الصاروخ للمحطة الدولية، موجهة الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قائلة “الحمد لله على نعمة قائدنا صاحب الرؤية الطموحة الأمير محمد بن سلمان”.

نجاح الوصول

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني وصلا منذ قليل إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا، عقب التحامها بالمحطة بنجاح.

ورحب أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية برائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” لحظة دخولهما المحطة.

يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، مساء أمس الأحد على متن الصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس”، في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس”، نحو محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 
العالم

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها...

العالم
فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني
السعودية اليوم

فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع...

السعودية اليوم
3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح
السعودية اليوم

3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة...

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
السعودية اليوم

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في...

السعودية اليوم
رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم
آخر الاخبار

رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم

آخر الاخبار