ريانة تستقبل رسائل رائدات المستقبل وتوجه لهن رسالة

استقبلت رائدة الفضاء ريانة برناوي، التي تمكث حاليًّا بمحطة الفضاء الدولية جراء مهمة بحثية، رسائل بنات ورائدات المستقبل بالمملكة، وقرأتها بمشاعر فياضة.

وقالت برناوي في تغريدة عبر موقع تويتر من داخل مركبة الفضاء الدولية: مسؤولية كبيرة نحملها لنُلهم الجيل القادم من النساء ورسالة أسعى دائمًا لإيصالها، مضيفة: نحن نعيش في أرض لا تعرف المستحيل، احلموا، اسعوا، وبإذن الله بتوصلون.

التجارب الحية

وبدأت برناوي الخميس الماضي، أولى تجاربها العلمية وهي تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية على متن محطة الفضاء الدولية.

تستمر التجارب التي تتم باستخدام صندوق التجارب الحية لأربعة أيام، ويشرف عليها الدكتور خالد أبو خبر والدكتورة وجدان الأحمدي، بمتابعة سير العمل، وذلك عبر البث المباشر من مركز بايوسيرف للتقنية الفضائية المتعاون مع وكالة ناسا- كولورادو- بولدر ومن الرياض الدكتور إدوارد حتي.

مراحل التجارب

وتمر هذه التجارب بعدة مراحل، حيث تتم المرحلة الأولى بتحضير الخلايا الحية في أوعية خاصة، وحفظها في حاضنة الخلايا لمدة 48 ساعة لتتكيف مع ظروف الجاذبية الصغرى.

وفي المرحلة الثانية، تتم تهيئة الخلايا لمرحلة ما قبل تحفيز التفاعلات الالتهابية عن طريق إضافة مركبات ذات خصائص علاجية لتثبيط الإنزيمات التي تحفز إنتاج البروتينات المسببة لعدد من الأمراض الالتهابية والورمية.

وتكتمل المرحلة الثالثة بإضافة محفز للتفاعلات الالتهابية لتحفيز التفاعلات البيولوجية في الخلية، وفي المرحلة الرابعة يتم جمع وحفظ العينات في أوقات مختلفة تمتد من نصف ساعة إلى عشرين ساعة، جزء منها بعد المعالجة الكيميائية لقياس عمر الحمض الريبونووي المراسل.

وبالتزامن مع التجارب التي ستتم في المحطة الفضائية (الجاذبية الصغرى)، ستقوم الدكتورة وجدان الأحمدي بإجراء نفس التجارب على الأرض (الجاذبية الكبرى) في أحد المعامل التابعة لوكالة «ناسا»، ثم يتم تحليل مفصل وشامل لهذه العينات ومقارنتها ببعضها قبل وبعد استخدام العلاجات عليها.

وتهدف هذه التجارب لدراسة تأثير بعض العلاجات على الحالات الالتهابية وزيادة المعرفة بالتغيرات البيولوجية التي تحدث في بيئة الفضاء، والكشف عن سير العمليات المرضية؛ بهدف الأغراض الوقائية والعلاجية المبكرة.