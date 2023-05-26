ريانة تلتقط صورًا من الفضاء: السعودية كلها منورة

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التقطت رائدة الفضاء ريانة برناوي، مساء اليوم الجمعة، صورًا من الفضاء ارتكزت فيها على مناطق السعودية ومنها مكة المكرمة.
وقالت ريانة خلال فيديو وثقته “قناة الإخبارية”: السعودية كلها منورة.. شوفوا هحاول أصور لكم.. هذه زي ما نتم شايفين مكة وهذي المدينة عديناها.. ما شاء الله تبارك الله”.
يشار إلى أنه وأثناء مهمة برناوي التي تستغرق 10 أيام في محطة الفضاء الدولية، تخطط الشابة لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي، وتأمل أن تكون مصدر إلهام لنساء من كل الخلفيات في منطقة الشرق الأوسط.
كما من المقرر أن يجري طاقم الرحلة أكثر من 20 تجربة علمية وتكنولوجية، بما في ذلك دراسة تأثيرات الفضاء على الصحة البشرية، فضلًا عن تكنولوجيا الاستمطار.
وكانت برناوي قالت حين وصولها: “إلى الناس من حول العالم: المستقبل مشرق للغاية. أودّ أن تحلموا كثيرًا، وأن تؤمنوا بأنفسكم، وأن تؤمنوا بالإنسانية”.
"السعودية منورة"..
رائدة الفضاء ريانة برناوي توثق منظر مكة المكرمة والمدينة من الفضاء#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/1UcBiS9Nhl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2023