ريانة من الفضاء: السماء ما هي حد لطموحنا هي البداية فقط

وجهت رائدة الفضاء ريانة برناوي رسالة إلى السعوديين من محطة الفضاء الدولية، موجهة الشكر للقيادة والحكومة وجميع الأسر السعودية.

حلم تحقق

وقالت ريانة في مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، وأعادت نشره هي على صفحتها: الحمد لله وبفضل الله وصلنا لهذه المرحلة.. نحن الآن نعيش حلم لم نكن نتخيل أنه يكون حقيقة بدعم من الحكومة والقيادة والأسر والجميع.

طموحات أكثر

وأكدت رائدة الفضاء السعودية أن هذه الرحلة تمثل جميع العرب والسعوديين، مشيرة إلى أنها بعد هذه الرحلة سيكون لها طموحات أكثر باكتشاف أكبر للفضاء.

ولفتت ريانة إلى أنها أذرفت الدموع مع انطلاق الصاروخ للمحطة الدولية، موجهة الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قائلة: الحمد لله على نعمة قائدنا صاحب الرؤية الطموحة الأمير محمد بن سلمان.

وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: أهلي وإخواني في المملكة، السماء ما هي حد لطموحنا.. هي البداية فقط.

فيديو | رائدا الفضاء "ريانة برناوي وعلي القرني" يتناولان الطعام في محطة الفضاء الدولية

#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/uN7euYPV1U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

لحظات تاريخية

ووثقت عدة مقاطع فيديو، الفرحة الغامرة التي ارتسمت على وجهي رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

وظهر ريانة والقرني وهما يتحركان داخل المحطة، فضلًا عن تناولهما الطعام اللي جهزاه بشكل مناسب لأخذه في الفضاء.

نجاح الوصول

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني وصلا أمس إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا، عقب التحامها بالمحطة بنجاح.