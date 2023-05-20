ريانة والقرني مصدر إلهام كبير للشباب والأطفال

تتجه أنظار العالم نحو مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، غدًا الأحد، استعدادًا للحظات من الإثارة وقت إطلاق مهمة Axiom Mission 2 (Ax-2) ، والتي ستفتح آفاقًا جديدة في مجال استكشاف الفضاء.

حدث تاريخي

وقال موقع سبيس، في تقرير له، إنه من المقرر إطلاق المهمة الخاصة، التي نظمتها شركة أكسيوم سبيس ومقرها هيوستن، في الساعة 5:37 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غدًا الأحد الموافق 21 مايو، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

وينطلق رائدا الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني) إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، في رحلة علمية تمثل حدثًا تاريخيًا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

برناوي مصدر إلهام

وسيكون صاروخ “فالكون 9” ومركبة دراجون على منصة الإطلاق استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضم رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت رائدة الفضاء السعودية “برناوي” في تصريحات لها من خلال مقطع فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن من أجمل اللحظات التي تعيشها والتي مرت في حياتها وقت استقبالها مكالمة من الهيئة السعودية للفضاء وإعلامها بقبولها في برنامج رواد الفضاء.

تراث السعودية في الفضاء

يضم طاقم Ax-2 المكون من أربعة أفراد، وسيكون برناوي والقرني، ثاني وثالث سعوديين يصلان إلى الفضاء، وأول سعوديين يصلان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وقال القرني خلال مؤتمر صحفي في 16 مايو: “أنا وزميلتي ريانة برناوي مسروران ومتحمسان حقًا لمهمتنا وتمثيل المملكة العربية السعودية في هذه الرحلة”. وأضاف القرني أنه سينقل لمحة بسيطة عن التراث السعودي إلى محطة الفضاء الدولية، على شكل قهوة وتمور منتجة محليًا لرواد الفضاء الموجودين حاليًا في المحطة الفضائية.

تجارب علمية مهمة

وستحقق Ax-2 عددًا من الإنجازات الأخرى لاستكشاف الفضاء والمشاريع الفضائية الخاصة. كما ستقود المهمة بيغي ويتسون رائدة الفضاء السابقة في وكالة ناسا، والتي ستصبح أول امرأة تقود رحلة فضاء مدارية خاصة.

وقالت ويتسن، التي قضت وقتًا في الفضاء يصل لـ (665 يومًا): “نشعر حقًا أننا مستعدون للذهاب. لدينا عدة أهداف يجب أن نحققها في الأيام القليلة المقبلة”. وسيجري رواد فضاء Ax-2 أكثر من 20 تجربة علمية خلال المهمة، وسينفذ رائدا الفضاء السعوديان 14 مهمة، بحسب برناوي.

أهمية التجارب

وتتمثل أهمية هذه الرحلة في إجراء عدد من التجارب، التي يمكن أن تكون حيوية لمناطق مثل السعودية بسبب طبيعتها الصحراوية، بالإضافة إلى اختبار آثار رحلات الفضاء على جسم الإنسان.

وسيقوم طاقم Ax-2 أيضًا بإجراء عدد من أنشطة التوعية، بهدف إلهام الشباب بعد عودتهم إلى الأرض. وقالت برناوي، في تصريحات سابقة “أحد أهداف هذه المهمة، هو القيام بتوعية الأطفال بأهمية مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.

بث مباشر من الفضاء

وسيتم إجراء بعض التجارب من خلال بث مباشر من الفضاء، مما يسمح للطلاب بمحاكاة تلك التجارب على الأرض ثم مقارنة نتائجهم بتلك التي تم الحصول عليها في محطة الفضاء الدولية. وستساعد هذه الاختبارات في توضيح تأثيرات أشياء مثل الديناميكا الهوائية والجاذبية الصغرى.

كما تعزز نتائج الأبحاث مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

يذكر أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للفضاء، كان قد استقبل رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، وتمنى لهما التوفيق في الرحلة العلمية وعودة آمنة إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى الآمال الكبيرة المعقودة عليهما كسفيرين وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية.