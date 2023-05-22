ريانة والقرني من الفضاء: نحن نعيش عصر التمكين والازدهار

وثقت “قناة الإخبارية” أولى اللقطات لرائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني من بيئة الجاذبية الصغرى من الفضاء، حيث وجها التحية للجميع والشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على تمكينهما من هذه الرحلة الدولية.

لحظات تاريخية

وقال رائد الفضاء “علي القرني”: “الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن”.

وتابع بالقول: ” أهلي أنا في الفضاء.. الحلم تحقق.. اللهم لك الحمد والشكر .. وقريبًا سوف ينضم الكثير لنا .. وقريبًا من محطة الفضاء الدولية”

عصر التمكين

فيما قالت رائدة الفضاء ريانة برناوي وهي أول امرأة عربية مسلمة تَصل للفضاء: “السلام عليكم من الفضاء وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية.. نحن الآن نطفو ونحاول نثبت نفسنا، وكل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه ونحن نعيش عصر التمكين والازدهار ونحن وصلنا عنان السماء”.

كما وجهت الشكر للأمير محمد بن سلمان وكل الجهات التي دعمت وصولهما للرحلة الدولية، بالإضافة لرواد الفضاء السعوديين وجميع أسرتها، قائلة: “نحن الآن وصلنا عنان السماء كل اللي نحتاج نسويه نشتغل على أحلامنا وبإذن الله راح نوصل”.

رحلة الانطلاق

وانطلق، أمس الأحد، صاروخ في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، وشركة “سبيس إكس”، وشركة “أكسيوم سبيس”، والهيئة السعودية للفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقم يضم أول سعوديين أحدهما امرأة.

وانطلق صاروخ “فالكون 9” من إنتاج “سبيس إكس” الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.

فيديو | من الفضاء.. رائد الفضاء "علي القرني": الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/7k8TB4jrB0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023