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الإشعاع الطريقة الوحيدة للتسخين في الفضاء

ريانة والقرني يبدآن تجربة انتقال الحرارة مع طلاب المدارس

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
ريانة والقرني يبدآن تجربة انتقال الحرارة مع طلاب المدارس
المواطن - فريق التحرير

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بدأ رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، اليوم الاثنين، تجربة تفاعلية مشتركة مع طلاب المدارس، والتي تناولت هذه المرة تجربة أنماط انتقال الحرارة في الأرض مقارنة بالفضاء في ثالث البرامج التعليمية من الفضاء.

وخلال فيديو وثقته “قناة الإخبارية” أوضح القرني أن التجربة بدأت بالتسخين من درجة 28.1 مئوية ووصلت لأعلى درجة وهي 45.2 مئوية مستغرقة نحو 2.40 ثانية بالضبط، استخدم فيها مجسمًا يحيط به من قطب مفرغ يحاكي محطة الفضاء الدولية في الخارج.

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فيما أشارت ريانة إلى أن هناك أكثر من طريقة لانتقال الحرارة، لافتة إلى أن الطريقة الوحيدة المتوفرة عن طريق انتقال الإشعاع، لذا قاموا بإحضار بيئة مشابهة للفضاء داخل هذا المجسم.

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وأوضحت ريانة أن وقت انتقال الحرارة الإشعاعي يستغرق من 16 إلى 26 ساعة، وذلك ردًا على سؤال أحد الطلاب حول كيفية تجميد الجسم في الفضاء.

كما وثقت بعض المشاهد تفاعل طلاب المدارس مع التجربة ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع كما حدث في تعليم الرياض وحفر الباطن وأبها.

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