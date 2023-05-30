Icon

رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه Icon سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج Icon بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا Icon نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء Icon سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية Icon اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام Icon كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب Icon شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة Icon حظر تجول ليلي في بورتسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد انتهاء مهمتهما في الفضاء

ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة إلى الأرض

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة إلى الأرض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صعد رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي منذ قليل إلى مركبة “دراجون” استعدادًا للعودة من الفضاء إلى الأرض.

وأظهر فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، لقطات لعلي القرني وريانة برناوي من مركبة دراجون قبل انفصالها من محطة الفضاء الدولية للعودة إلى الأرض.

قد يهمّك أيضاً
الغذاء والدواء تغلق 6 منشآت مخالفة

الغذاء والدواء تغلق 6 منشآت مخالفة

منصة أجير تبدأ استقبال طلبات وظائف الحج

منصة أجير تبدأ استقبال طلبات وظائف الحج

وداع مؤثر

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو، طاقم محطة الفضاء الدولية وهم يودعون رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي، واللذين يعودان اليوم إلى الأرض بعد رحلتهما للفضاء.

وقال رائد الفضاء علي القرني “بالطبع لكل قصة نهاية، وهذه نهاية الجزء الأول من هذه القصة الجميلة، الحمد لله اليوم آخر يوم لنا في مهمتنا العظيمة”، مؤكدًا أنه تم إنجاز كل المهام الموكلة إليهما بنجاح.

وأضاف أنه تم إجراء التجارب العلمية والأبحاث جميعها بنجاح، داعيًا الله أن تعود عليهما بالنفع.

شكر للقيادة والشعب

ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللامحدود لهذه الرحلة الناجحة، كما وجه الشكر لجميع الجهات على جهودها والشعب السعودي على مشاعره له وزميلته ريانة خلال مهمتهما.

فيما قالت ريانة برناوي وهي متأثرة وتنهمر منها الدموع “تقريبًا وصلنا لآخر مراحل هذه المهمة، الحمد لله على التمام”

وأضافت “أتينا إلى الفضاء لخدمة البشرية وأنهينا كل أبحاثنا بنجاح واستفدنا من الرحلة بكل تفاصيلها”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة