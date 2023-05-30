ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة إلى الأرض

صعد رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي منذ قليل إلى مركبة “دراجون” استعدادًا للعودة من الفضاء إلى الأرض.

وأظهر فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، لقطات لعلي القرني وريانة برناوي من مركبة دراجون قبل انفصالها من محطة الفضاء الدولية للعودة إلى الأرض.

وداع مؤثر

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو، طاقم محطة الفضاء الدولية وهم يودعون رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي، واللذين يعودان اليوم إلى الأرض بعد رحلتهما للفضاء.

وقال رائد الفضاء علي القرني “بالطبع لكل قصة نهاية، وهذه نهاية الجزء الأول من هذه القصة الجميلة، الحمد لله اليوم آخر يوم لنا في مهمتنا العظيمة”، مؤكدًا أنه تم إنجاز كل المهام الموكلة إليهما بنجاح.

وأضاف أنه تم إجراء التجارب العلمية والأبحاث جميعها بنجاح، داعيًا الله أن تعود عليهما بالنفع.

شكر للقيادة والشعب

ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللامحدود لهذه الرحلة الناجحة، كما وجه الشكر لجميع الجهات على جهودها والشعب السعودي على مشاعره له وزميلته ريانة خلال مهمتهما.

فيما قالت ريانة برناوي وهي متأثرة وتنهمر منها الدموع “تقريبًا وصلنا لآخر مراحل هذه المهمة، الحمد لله على التمام”

وأضافت “أتينا إلى الفضاء لخدمة البشرية وأنهينا كل أبحاثنا بنجاح واستفدنا من الرحلة بكل تفاصيلها”.