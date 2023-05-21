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التقيا أهاليهما قبل الانتقال لدخول المركبة

ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث
المواطن - فريق التحرير

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صعد رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى مركبة دراغون، استعدادًا للانطلاق إلى الفضاء.

ونشرت الإخبارية لقطات مباشرة من داخل المركبة وعلى متنها رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني.

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وكان رائدا الفضاء، ريانة برناوي وعلي القرني، قد وصلا اليوم الأحد، إلى مكان انطلاق المركبة لمحطة الفضاء الدولية.

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والتقى رائدا الفضاء علي وريانة أهاليهما قبل الانتقال لمركبة الإطلاق.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وشركة “سبيس إكس”، وشركة “أكسيوم سبيس”، والهيئة السعودية للفضاء، خلال مؤتمر صحفي في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا فجر اليوم، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاءAX-2 بموعدها المقرر اليوم، مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية “دراجون 2″، التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأمريكيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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