ريزيتش : أنا من طلبت مغادرة ضمك

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أوضح الكرواتي كريسمير ريزيتش، المدير الفني الجديد لنادي الطائي، أنه هو من طلب الرحيل عن صفوف نادي ضمك في السابق، مضيفًا أنه صريح دائمًا وأن تصريحاته الإعلامية لا تسبب له مشاكل على الإطلاق.
وتحدث المدرب الكرواتي في برنامج أكشن مع وليد قائلًا: “لقد طلبت الرحيل عن ضمك لأن الإدارة وقتها لم تلبِّ طلباتي، وذهبت بعدها إلى كرواتيا ثم عدت من جديد للعمل في السعودية”.
وتابع المدرب الكرواتي: “أنا مدرب يعشق الصراحة وتصريحاتي الإعلامية سواء في برنامج أكشن مع وليد أو في برامج أخرى لم تكن سببًا في رحيلي”.
وأضاف: “الدوري السعودي هو الأفضل في آسيا وحديث الجميع في أوروبا”.
ويستعد المدرب صاحب الـ41 لتولي مهمة تدريب الطائي بداية من الموسم المقبل.
ريزيتش – مدرب #ضمك السابق : أنا من طلبت عدم التجديد مع ضمك بسبب اختلافي مع الإدارة بالأهداف .. وتصريحاتي في أكشن لم تكن سبب الخروج .. الدوري السعودي هو الأفضل في آسيا وحديث الكل في أوروبا .#أكشن_مع_وليد
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#Shahid
#MBCAction pic.twitter.com/o2mTivbQa2
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 24, 2023