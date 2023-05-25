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متحدثًا عن انضمامه للطائي

ريزيتش : أنا من طلبت مغادرة ضمك

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
ريزيتش : أنا من طلبت مغادرة ضمك
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الكرواتي كريسمير ريزيتش، المدير الفني الجديد لنادي الطائي، أنه هو من طلب الرحيل عن صفوف نادي ضمك في السابق، مضيفًا أنه صريح دائمًا وأن تصريحاته الإعلامية لا تسبب له مشاكل على الإطلاق.

وتحدث المدرب الكرواتي في برنامج أكشن مع وليد قائلًا: “لقد طلبت الرحيل عن ضمك لأن الإدارة وقتها لم تلبِّ طلباتي، وذهبت بعدها إلى كرواتيا ثم عدت من جديد للعمل في السعودية”.

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تعليق ريزيتش

وتابع المدرب الكرواتي: “أنا مدرب يعشق الصراحة وتصريحاتي الإعلامية سواء في برنامج أكشن مع وليد أو في برامج أخرى لم تكن سببًا في رحيلي”.

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وأضاف: “الدوري السعودي هو الأفضل في آسيا وحديث الجميع في أوروبا”.

ويستعد المدرب صاحب الـ41 لتولي مهمة تدريب الطائي بداية من الموسم المقبل.

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