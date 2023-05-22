ريما بنت بندر: فخورة بإرسال أول سعودية للفضاء

عبرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر عن سعادتها وفخرها القيادة الرشيدة لتحقيقها هذا الإنجاز العظيم، ومهنئة المملكة وعلى رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر في حديثها لـ “قناة الإخبارية”: “احنا قاعدين ننفذ حلم الأمير محمد واللي جايين ينجزوه شاب وشابة سعودية” مبدية سعادتها وفخرها كامرأة عربية وسعودية ومسلمة بهذا الإنجاز.

وأضافت أنه في عام 1985م حضرت نفس الموقف بحضور والدها بطلوع الأمير سلطان بن سلمان للفضاء، واليوم يتكرر نفس المشهد بحضور ابنها هذه المرة، معبرة عن سعادتها لحضور هذا الموقف مرتين، وعن فخرها بإرسال أول امرأة سعودية عربية إلى الفضاء وهو ما يسعد به كل السعوديين.