مشاعر طفل سعودي تجاه رائدة الفضاء ريانة برناوي وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد تحية ريانة والقرني من الفضاء انخفاض أرباح “دار المعدات” 62% إلى 6 ملايين ريال استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بمعظم المناطق ريما بنت بندر: فخورة بإرسال أول سعودية للفضاء 3 آلاف وظيفة شاغرة لدى وزارة السياحة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 8 لمساعدة الشعب السوداني “دله الصحية” تربح 94.7 مليون ريال بالربع الأول لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بالسودة في عسير
عبرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر عن سعادتها وفخرها القيادة الرشيدة لتحقيقها هذا الإنجاز العظيم، ومهنئة المملكة وعلى رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر في حديثها لـ “قناة الإخبارية”: “احنا قاعدين ننفذ حلم الأمير محمد واللي جايين ينجزوه شاب وشابة سعودية” مبدية سعادتها وفخرها كامرأة عربية وسعودية ومسلمة بهذا الإنجاز.
وأضافت أنه في عام 1985م حضرت نفس الموقف بحضور والدها بطلوع الأمير سلطان بن سلمان للفضاء، واليوم يتكرر نفس المشهد بحضور ابنها هذه المرة، معبرة عن سعادتها لحضور هذا الموقف مرتين، وعن فخرها بإرسال أول امرأة سعودية عربية إلى الفضاء وهو ما يسعد به كل السعوديين.
فيديو | سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر: سعيدون بنجاح إطلاق الرحلة السعودية للفضاء#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/CbdbSygrHw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2023