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ريما بنت بندر: كلي فخر وأنا أشاهد عودة ريانة والقرني

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
ريما بنت بندر: كلي فخر وأنا أشاهد عودة ريانة والقرني
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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وجهت السفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، رسالة لرائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، عقب عودتهم إلى الأرض، بعد إنجاز مهمة علمية في محطة الفضاء الدولية اليوم الأربعاء.

رسالة فخر واعتزاز

وكتبت الأميرة ريما بنت بندر على صفحتها عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء: “كلي فخر وأنا أشاهد رائدي الفضاء ريانرة برناوي وعلي القرني وفريق (AX-2) وهم يهبطون بأمان على الأرض بعد رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية حيث أجروا تجارب علمية ستعزز حدود الابتكار العلمي وألهمت أمة بأكملها للحلم والاستكشاف”.

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وأضافت سفيرة السعودية لدى أمريكا: “أهلا بكم مجددًا”. ونشرت الأميرة ريما فيديو للحظة وصول رائدي الفضاء إلى الأرض.

عودة لأرض الوطن

وقدم رائد الفضاء علي القرني التحية لمتابعيه عبر موقع تويتر، معربًا عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن بسلام، رفقة رائدة الفضاء ريانة برناوي، بعد إتمام مهمتهما البحثية التاريخية في الفضاء.

وقال القرني في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: بدأنا بالسلام، ونختم بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كوكب الأرض وقريبًا من أرض الوطن.

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