ريما بنت بندر: كلي فخر وأنا أشاهد عودة ريانة والقرني

وجهت السفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، رسالة لرائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، عقب عودتهم إلى الأرض، بعد إنجاز مهمة علمية في محطة الفضاء الدولية اليوم الأربعاء.

وكتبت الأميرة ريما بنت بندر على صفحتها عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء: “كلي فخر وأنا أشاهد رائدي الفضاء ريانرة برناوي وعلي القرني وفريق (AX-2) وهم يهبطون بأمان على الأرض بعد رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية حيث أجروا تجارب علمية ستعزز حدود الابتكار العلمي وألهمت أمة بأكملها للحلم والاستكشاف”.

وأضافت سفيرة السعودية لدى أمريكا: “أهلا بكم مجددًا”. ونشرت الأميرة ريما فيديو للحظة وصول رائدي الفضاء إلى الأرض.

Filled with pride as I watch our astronauts @Astro_Rayyanah & @AstroAli11 & the Ax-2 team land safely back to earth after their journey to the @Space_Station where they conducted scientific experiments that will further the frontier of scientific innovation & inspired a whole… pic.twitter.com/89pVCEQlD2

— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) May 31, 2023