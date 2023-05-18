ريما بنت بندر لطلاب آيسف: أنتم سفراء السعودية

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حفزت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، طلاب “موهبة” المشاركين في “آيسف 2023″، معبرة عن فخرها بهم، وأنهم سفراء للمملكة.
وأضافت خلال حديثها مع طلبة المنتخب الوطني للعلوم والهندسة المشاركين في آيسف 2023 بأن تمثيل المملكة نخبة من الطلاب المحترفين يمثل نهضة تعليمية تتفق مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق التقدم في الأنشطة التعليمية والابتكار.
وتابعت: إن الطلاب المشاركين في آيسف 2023 يمثلون سفراء للملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجهت الشكر لكل المشرفين والمديرين للنخبة السعودية من الطلبة والطالبات.
في السياق ذاته، أوضحت أن هناك فرقًا بين النجاح والفوز، ملفتة إلى أن النخبة نجحت في تمثيل المملكة أمام النخب الدولية.