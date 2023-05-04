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ضمن منافسات دوري الأبطال

ريمونتادا الاتحاد في 2004 تحفز الهلال

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
ريمونتادا الاتحاد في 2004 تحفز الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الهلال لمواصلة التألق في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، وحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

نهائي دوري الأبطال

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

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الهلال ضد أوراوا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى لحصد اللقب

ويطمح الهلال لتحقيق ريمونتادا تاريخية بالفوز خارج ملعبه على أوراوا؛ وحصد اللقب، وتكرار ما قام به الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2004.

وكان الاتحاد قد نجح في التأهل إلى نهائي نسخة 2004، ليواجه سنونجناك الكوري الجنوبي، وأُقيمت مباراة الذهاب في جدة، إلا أن العميد خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره.

وعلى الرغم من صعوبة مواجهة الإياب، إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حقق أكبر ريمونتادا في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، وفاز بخمسة أهداف دون رد، وتوج باللقب.

الاتحاد بطل دوري أبطال آسيا 2004
جانب من تتويج الاتحاد في 2004 – المصدر afc

ويسعى الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتكرار سيناريو تتويج الاتحاد، بتحقيق فوز كبير خارج ملعبه، والمشاركة في كأس العالم للأندية مجددًا، بعد إنجازه المميز، بحصد المركز الثاني في النسخة الأخيرة.

نادي الهلال - الهلال وأوراوا
لاعبو الزعيم

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