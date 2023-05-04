ريمونتادا الاتحاد في 2004 تحفز الهلال

يأمل الهلال لمواصلة التألق في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، وحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

نهائي دوري الأبطال

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

الهلال يسعى لحصد اللقب

ويطمح الهلال لتحقيق ريمونتادا تاريخية بالفوز خارج ملعبه على أوراوا؛ وحصد اللقب، وتكرار ما قام به الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2004.

وكان الاتحاد قد نجح في التأهل إلى نهائي نسخة 2004، ليواجه سنونجناك الكوري الجنوبي، وأُقيمت مباراة الذهاب في جدة، إلا أن العميد خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره.

وعلى الرغم من صعوبة مواجهة الإياب، إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حقق أكبر ريمونتادا في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، وفاز بخمسة أهداف دون رد، وتوج باللقب.

ويسعى الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتكرار سيناريو تتويج الاتحاد، بتحقيق فوز كبير خارج ملعبه، والمشاركة في كأس العالم للأندية مجددًا، بعد إنجازه المميز، بحصد المركز الثاني في النسخة الأخيرة.