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الأرصاد وجهت بدراسة تلك الحالة الجوية

زخات البرد تحول خميس مشيط لكتلة بيضاء

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
زخات البرد تحول خميس مشيط لكتلة بيضاء
المواطن - فريق التحرير

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شهد حي الوسام في خميس مشيط، اليوم، تساقط زخات برد شديدة، إذ حول المنطقة إلى كتلة بيضاء.

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وبينت لقطات متداولة كميات متراكم من البرد على السيارات والطرق، وسط تعثر الحركة المرورية بسبب إغلاق بعض الطرق.

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كما نشرت قناة العربية، مقطع فيديو متداول لبرد كثيف وقع على خميس مشيط تسبب بإغلاق أحد الشوارع، فيما تستعمل بلدية المحافظة المعدات الثقيلة لإزالته.

سحب ممطرة

بدوره، قال الباحث في الطقس والمناخ د. عبدالعزيز الحصيني: أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار، اللهم صيبًا نافعًا مطرنا بفضل الله ورحمته، مضيفًا: السحب الممطرة بعضها رعدي الساعة 7:44 قبيل عشاء اليوم الجمعة 29 شوال 1444هـ على مناطق الرياض وعسير والباحة وشمال الشرقية وجنوب القصيم مع رياح مغبرة.

وأعاد الحصيني نشر لقطات متداولة للسيول والبرد التي شهدها اليوم حي الوسام في مدينة خميس مشيط.

تساقط البرد

على صعيد آخر، وجه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، د. أيمن غلام، بإجراء دراسة مناخية لحالات تساقط البَرَد التي تعرضت لها الطائف يوم 28 رمضان، وخميس مشيط 29 شوال من هذا العام 1444 هجريًّا.

وتشهد المملكة حاليًّا الحالة الممطرة السابعة عشرة منذ دول موسم الشتاء هذا العام، فيما لفتت توقعات خبراء الطقس والأرصاد إلى أن معظم المناطق على موعد مع تقلبات جوية غير موسمية تستمر لأيام، يصاحبها أمطار رعدية، ورياح مغبرة.

 

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