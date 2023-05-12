Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
العالم
حصاد اليوم
تم تجميد محادثات التهدئة

زخة صواريخ من غزة تتجه نحو المستوطنات

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
زخة صواريخ من غزة تتجه نحو المستوطنات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، وفي المقابل، تم الرد عليها بطائرات مقاتلة هاجمت 4 مواقع في قطاع غزة.

تجميد محادثات التهدئة

وبحسب قناة العربية، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة هاجمت مواقع عسكرية للجهاد بقطاع غزة، وفي الوقت نفسه، قالت قناة 12 الإسرائيلية، إن صاروخًا أطلق من غزة أصاب منزلًا في سديروت ولا إصابات، وقبل ذلك أعلنت تل أبيب تجميد محادثات التهدئة.

وشاهد مراسلو فرانس برس عشرات الصواريخ التي أطلقت من شمال وشرق مدينة غزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان دوي صفارات الإنذار في البلدات المحاذية لحدود القطاع بما في ذلك سديروت وعسقلان.

وفي وقت سابق، قررت بلدية تل أبيب فتح الملاجئ العامة تحسبًا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة.

تصاعد وتيرة العنف

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، هزت انفجارات قوية غزة وتصاعدت الأدخنة وأضاءت ألسنة لهب السماء في الليل، وتمثل الضربات الجوية أحدث فصول العنف المتصاعد منذ فترة، حيث تكررت المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

لقطات لزخة صواريخ من غزة تتجه نحو تجاه المستوطنات

وقُتل أكثر من 90 فلسطينيًا وما لا يقل عن 19 من الإسرائيليين منذ يناير الماضي، بحسب وكالة فرانس برس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم