زخة صواريخ من غزة تتجه نحو المستوطنات

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أطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، وفي المقابل، تم الرد عليها بطائرات مقاتلة هاجمت 4 مواقع في قطاع غزة.
كاميرا #العربية ترصد إطلاق صواريخ من #قطاع_غزة باتجاه مستوطنات غلاف #غزة #فلسطين pic.twitter.com/su0ITVA135قد يهمّك أيضاً
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 12, 2023
وبحسب قناة العربية، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة هاجمت مواقع عسكرية للجهاد بقطاع غزة، وفي الوقت نفسه، قالت قناة 12 الإسرائيلية، إن صاروخًا أطلق من غزة أصاب منزلًا في سديروت ولا إصابات، وقبل ذلك أعلنت تل أبيب تجميد محادثات التهدئة.
وشاهد مراسلو فرانس برس عشرات الصواريخ التي أطلقت من شمال وشرق مدينة غزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان دوي صفارات الإنذار في البلدات المحاذية لحدود القطاع بما في ذلك سديروت وعسقلان.
وفي وقت سابق، قررت بلدية تل أبيب فتح الملاجئ العامة تحسبًا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، هزت انفجارات قوية غزة وتصاعدت الأدخنة وأضاءت ألسنة لهب السماء في الليل، وتمثل الضربات الجوية أحدث فصول العنف المتصاعد منذ فترة، حيث تكررت المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقُتل أكثر من 90 فلسطينيًا وما لا يقل عن 19 من الإسرائيليين منذ يناير الماضي، بحسب وكالة فرانس برس.