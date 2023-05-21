لحظة وصول أبطال آيسف برفقتهم 27 جائزة

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وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى أرض الوطن حيث هبطت طائرتهم في مطار الملك خالد الدولي بعد ظهر اليوم الأحد ، وذلك بعد تحقيقه 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023”.
وقد حصد الأبطال السعوديون الجوائز وسط مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة في المعرض الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري، وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم.
لقطات من وصول منتخب المملكة إلى الرياض بعد تحقيقه 27 جائزة في #آيسف_2023#سعوديون_ينافسون_العالم#الإخبارية pic.twitter.com/mkWpfcEHqZقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2023
ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.
يذكر أن المنتخب السعودي فاز في الجوائز الكبرى بجائزتين في المركز الأول، و7 جوائز في المركز الثاني، و7 جوائز في المركز الثالث، و7 جوائز في المركز الرابع، وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض “آيسف 2023” إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.