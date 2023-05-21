Icon

العامري يدشن فعاليات مؤتمر الإعلام الوطني بمشاركة 70 شخصية Icon عرض سعودي لضم داني سيبايوس Icon بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة Icon تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي Icon اختفاء 30 طنًا من الأمونيا المتفجرة من قطار شحن في كاليفورنيا Icon الصحة: بدء برنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين Icon أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن Icon سانتي مينا يسعى لاستعادة بريقه Icon حساب المواطن يكشف موعد صدور الأهلية Icon تاريخ التوسعات السعودية لـ الحرم المكي من المؤسس حتى الملك سلمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نافسوا 1800 موهوب من 70 دولة

لحظة وصول أبطال آيسف برفقتهم 27 جائزة

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
لحظة وصول أبطال آيسف برفقتهم 27 جائزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى أرض الوطن حيث هبطت طائرتهم في مطار الملك خالد الدولي بعد ظهر اليوم الأحد ، وذلك بعد تحقيقه 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023”.

منافسة دولية

وقد حصد الأبطال السعوديون الجوائز وسط مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة في المعرض الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري، وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم.

قد يهمّك أيضاً
1.5 مليون ريال صافي ربح “الكثيري” في الربع الأول

1.5 مليون ريال صافي ربح “الكثيري” في الربع الأول

ضبط سودانيين لنقلهما الحطب المحلي بالمدينة المنورة

ضبط سودانيين لنقلهما الحطب المحلي بالمدينة المنورة

 

معرض آيسف

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.
يذكر أن المنتخب السعودي فاز في الجوائز الكبرى بجائزتين في المركز الأول، و7 جوائز في المركز الثاني، و7 جوائز في المركز الثالث، و7 جوائز في المركز الرابع، وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض “آيسف 2023” إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض
السعودية اليوم

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”
حصاد اليوم

التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس...

حصاد اليوم
8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد
السعودية اليوم

8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا...

السعودية اليوم
مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز
السعودية اليوم

مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من...

السعودية اليوم
ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص
صحة وطب‎

ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار...

صحة وطب‎
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة
الرياضة

جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة

الرياضة
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي
أخبار رئيسية

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو...

أخبار رئيسية