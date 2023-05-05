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يجمع بين الهلال وأوراوا

زلزال اليابان لن يؤثر على نهائي دوري أبطال آسيا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
زلزال اليابان لن يؤثر على نهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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أثار الزلزال الذي وقع في اليابان، حالة من القلق لدى الجماهير، خاصة أنه قبل وقت قليل من مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز في دوري أبطال آسيا.

 

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نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الزلزال لن يؤثر على المباراة

وطمأن الصحافي خالد العليان، الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “زلزال يضرب اليابان بقوة 6.3، نحن موجودون الآن في طوكيو، والوضع مستقر ولا نشعر بأي اهتزاز”.

وواصل العليان حديثه في مقطع فيديو، قائلًا: “الزلزال ضرب غرب اليابان منطقة إيشيكاوا، ولم نشعر بالزلزال أبدًا والأمور مطمئنة، ولقاء الإياب في سايتاما بعيدًا قريب من طوكيو وبعيدة عن الزلزال تمامًا”.

الهلال وأوراوا - أوراوا والهلال
جانب من المباراة السابقة – المصدر @Alhilal_FC

وسيشهد نهائي دوري أبطال آسيا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لأهمية المباراة، حيث يأمل أوراوا في تحقيق البطولة خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يسعى الهلال لمواصلة تألقه وحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

الهلال ضد أوراوا في دوري أبطال آسيا
جانب من مباراة الفريقين – المصدر @Alhilal_FC

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