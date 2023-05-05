زلزال اليابان لن يؤثر على نهائي دوري أبطال آسيا

أثار الزلزال الذي وقع في اليابان، حالة من القلق لدى الجماهير، خاصة أنه قبل وقت قليل من مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز في دوري أبطال آسيا.

نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

الزلزال لن يؤثر على المباراة

وطمأن الصحافي خالد العليان، الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “زلزال يضرب اليابان بقوة 6.3، نحن موجودون الآن في طوكيو، والوضع مستقر ولا نشعر بأي اهتزاز”.

وواصل العليان حديثه في مقطع فيديو، قائلًا: “الزلزال ضرب غرب اليابان منطقة إيشيكاوا، ولم نشعر بالزلزال أبدًا والأمور مطمئنة، ولقاء الإياب في سايتاما بعيدًا قريب من طوكيو وبعيدة عن الزلزال تمامًا”.

وسيشهد نهائي دوري أبطال آسيا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لأهمية المباراة، حيث يأمل أوراوا في تحقيق البطولة خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يسعى الهلال لمواصلة تألقه وحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.