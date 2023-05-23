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لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين

زلزال بقوة 3.6 درجات يضرب غازي عنتاب التركية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
زلزال بقوة 3.6 درجات يضرب غازي عنتاب التركية
المواطن - فريق التحرير

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ضربت هزة ارتدادية، بلغت شدتها 3.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية غازي عنتاب بتركيا .

إصابات أو أضرار

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.

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وقبل يومين، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر محافظة أضنة التركية.

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وكشفت هيئة إدارة الكوارث التركية آفاد، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، بأن الزلزال وقع في فضاء منطقة صائم بيلي، على عمق 6.67 كم، الساعة 15:46 بالتوقيت المحلي.

 

 

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