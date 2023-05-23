زلزال بقوة 3.6 درجات يضرب غازي عنتاب التركية

ضربت هزة ارتدادية، بلغت شدتها 3.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية غازي عنتاب بتركيا .

إصابات أو أضرار

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.

وقبل يومين، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر محافظة أضنة التركية.

وكشفت هيئة إدارة الكوارث التركية آفاد، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، بأن الزلزال وقع في فضاء منطقة صائم بيلي، على عمق 6.67 كم، الساعة 15:46 بالتوقيت المحلي.