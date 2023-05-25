زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب ملاطية التركية

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ولاية ملاطية جنوبي تركيا مساء “الخميس”.

عمق الزلزال

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” في بيان: إن الزلزال وقع الساعة 18.02 “الخميس” بالتوقيت المحلي، وفقًا لوكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء.

وأردف البيان أن عمق الزلزال الذي وقع في قضاء بوتورجة، بلغ 6.96 كيلومتر تحت سطح الأرض.