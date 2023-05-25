زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب ملاطية التركية

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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ولاية ملاطية جنوبي تركيا مساء “الخميس”.
وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” في بيان: إن الزلزال وقع الساعة 18.02 “الخميس” بالتوقيت المحلي، وفقًا لوكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء.
وأردف البيان أن عمق الزلزال الذي وقع في قضاء بوتورجة، بلغ 6.96 كيلومتر تحت سطح الأرض.