زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جنوبي العقبة

سجّل مرصد الزلازل الأردني هزة أرضية عند الساعة 10:06 مساء اليوم الثلاثاء.

4.2 ريختر

وقال مدير المركز غسان سويدان: إن الهزة سُجّلت بقوة 4.2 ريختر وبعمق 20 كم.

ويبعد الزلزال 110 كم جنوب مدينة العقبة/ خليج العقبة.