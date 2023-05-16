زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جنوبي العقبة

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سجّل مرصد الزلازل الأردني هزة أرضية عند الساعة 10:06 مساء اليوم الثلاثاء.
وقال مدير المركز غسان سويدان: إن الهزة سُجّلت بقوة 4.2 ريختر وبعمق 20 كم.
ويبعد الزلزال 110 كم جنوب مدينة العقبة/ خليج العقبة.