زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب أضنة التركية

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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر محافظة أضنة التركية.
وكشفت هيئة إدارة الكوارث التركية آفاد، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، بأن الزلزال وقع في قضاء منطقة صائم بيلي، على عمق 6.67 كم، الساعة 15:46 بالتوقيت المحلي.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.