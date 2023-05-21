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لم ترد أنباء عن وقوع إصابات

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب أضنة التركية

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب أضنة التركية
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر محافظة أضنة التركية.

منطقة صائم بيلي

وكشفت هيئة إدارة الكوارث التركية آفاد، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، بأن الزلزال وقع في قضاء منطقة صائم بيلي، على عمق 6.67 كم، الساعة 15:46 بالتوقيت المحلي.

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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.

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