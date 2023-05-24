زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال غربي إيران

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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، ضواحي مدينة سراب في محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن موقع الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 37.77 شمالًا والطول 47.54 شرقًا وعلى عمق 8 كم.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.