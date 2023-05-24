زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال غربي إيران

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، ضواحي مدينة سراب في محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران.

عمق 8 كم

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن موقع الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 37.77 شمالًا والطول 47.54 شرقًا وعلى عمق 8 كم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.