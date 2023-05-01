زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر البحر قبالة مدينة بيتونج شمالي إندونيسيا، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال قد تسبب في أضرار أو إصابات.

قوة الزلزال

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بلغت قوته 5.1 درجات ضرب على بعد 131 كيلومترًا شرقي مدينة بيتونج بإندونيسيا في الساعة 16:29 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 28.6 كيلومتر، في البداية عند خط عرض 1.3235 درجة شمالاً وخط طول 126.3 درجة شرقًا.