زلزال بقوة 5.1 ريختر يهز جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات، جزيرة يونانية تبعد 262 كم عن الأراضي التركية، اليوم الخميس.

جزيرة كريت

ونشر مرصد إدارة الطوارئ والكوارث التركية آفاد عن وقوع زلزال بقوة 5.1 درجات في البحر المتوسط وبالتحديد في جزيرة كريت اليونانية التي تبعد مسافة 262 كم عن ولاية موغلا التركية.

وبحسب المعلومات الأولية فقد شعر بالزلزال جميع سكان الجزيرة، ولم يتم التبين من الأضرار حتى الآن.