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تبعد 262 كم عن الأراضي التركية

زلزال بقوة 5.1 ريختر يهز جزيرة كريت اليونانية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
زلزال بقوة 5.1 ريختر يهز جزيرة كريت اليونانية
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات، جزيرة يونانية تبعد 262 كم عن الأراضي التركية، اليوم الخميس.

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ونشر مرصد إدارة الطوارئ والكوارث التركية آفاد عن وقوع زلزال بقوة 5.1 درجات في البحر المتوسط وبالتحديد في جزيرة كريت اليونانية التي تبعد مسافة 262 كم عن ولاية موغلا التركية.

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وبحسب المعلومات الأولية فقد شعر بالزلزال جميع سكان الجزيرة، ولم يتم التبين من الأضرار حتى الآن.

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